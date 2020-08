Bling Ring, Emma Watson criticata da Alexis Haines, ladra negli appartamenti vip: "Mi ha offesa" (Di sabato 1 agosto 2020) Alexis Haines, la cui storia è alla base di di Bling Ring, ha accusato Emma Watson di averla offesa con i suoi commenti. Alexis Haines ha ispirato il personaggio interpretato da Emma Watson nel film Bling Ring e ha rivelato di provare del risentimento nei confronti dell'attrice per dei commenti che aveva fatto durante la promozione del progetto. Nel lungometraggio si seguono i crimini compiuti da Nicki Moore, una ragazza ossessionata dalla fama che viene incarcerata per aver compiuto dei furti in case di celebrità come Paris Hilton e Lindsay Lohan. Durante lo show su Instagram Live di Ziwe Fumudow, Alexis ha parlato di ... Leggi su movieplayer

calvariogama : @EscritosMzt @HeyMarkin The Bling Ring un film de Sofia Coppola ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Bling Ring Bling Ring, Emma Watson criticata da Alexis Haines, ladra negli appartamenti vip: "Mi ha offesa" Movieplayer.it