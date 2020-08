Bim Bum Bam! Dietro l’account Twitter ItalyQanons c’è il business dei video per bambini (Di sabato 1 agosto 2020) In un recente report di NewsGuard si è parlato della rete complottista dei QAnon in Italia che nei mesi della pandemia Covid-19 si è fatta avanti prepotentemente attraverso i social. Tra i canali catalizzatori viene citato l’account Twitter ItalyQanons (@ItalyQuanons) con le tre stelline che caratterizzano il movimento. Incuriositi dall’account, creato nel 2016 quando ancora non esistevano i QAnon, abbiamo cercato di tracciarne l’origine insieme a Evariste Galois scovando un business di video per bambini. Uno dei tweet segnalati da NewsGuard nel report sui QAnon L’account Twitter ItalyQuanons (che nonostante mi abbia bloccato, nulla mi impedisce di fare ricerche su di esso) risulta essere stato creato il 16 settembre 2014, circa tre anni prima ... Leggi su open.online

