Beve acqua da un distributore automatico e finisce in ospedale: bruciori e… (Di sabato 1 agosto 2020) La vicenda si è verificata nelle ore scorse Gorizia. Dopo aver bevuto acqua da un distributore automatico di bevande, un uomo è finito in ospedale. Il protagonista della sfortunata vicenda è l’assessore comunale Roberto Sartori; dopo il primo sorso il malcapitato ha accusato immediatamente forti bruciori e dolori e per questo si è trovato costretto a recarsi presso un pronto soccorso. A riportare i primi dettagli della notizia è il quotidiano triestino Il Piccolo, che spiega anche le conseguenze del malore. Dopo aver bevuto dalla bottiglia presa ad un distributore automatico, Roberto Sartori ha subito capito che qualcosa nella bevanda non andava. In ospedale dopo i primi accertamenti hanno subito compreso la ... Leggi su velvetgossip

