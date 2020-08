Berlino, negazionisti manifestano in piazza contro le misure anti-contagio: la polizia ha sciolto il corteo – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) In migliaia sono scesi in piazza a Berlino per manifestare contro le misure anti-contagio, la polizia ha però sciolto il corteo A Berlino migliaia di manifestati, tra questi molti erano negazionisti, sono scesi in piazza per manifestare contro le misure anti-contagio. Moltissimi di loro non indossavano nemmeno le mascherine, si sono dati appuntamento sotto la … L'articolo Berlino, negazionisti manifestano in piazza contro le misure anti-contagio: la ... Leggi su newnotizie

