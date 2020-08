Berlino, migliaia di negazionisti (senza mascherine) in piazza per protestare contro le restrizioni anti-Covid: “Corona, falso allarme” (Di sabato 1 agosto 2020) migliaia di persone si sono radunate a Berlino per manifestare contro le restrizioni imposte per il Covid-19 in quella che è stata definita come ‘La fine della pandemia – giornata della libertà’. Il corteo è partito dalla Porta di Brandeburgo e i manifestanti, solo pochi con mascherine protettive, hanno esposto cartelli fatti in casa con slogan come: “Corona, falso allarme”, “Siamo costretti a indossare la museruola” e “Difesa naturale invece della vaccinazione”. Alcuni hanno cantato “Siamo qui e siamo rumorosi, perché veniamo derubati della nostra libertà”. Le manifestazioni contro le restrizioni hanno attirato una ... Leggi su ilfattoquotidiano

