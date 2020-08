Belgio, scoperto traffico internazionale di cherosene rubato alla Nato (Di sabato 1 agosto 2020) In Belgio, la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un traffico internazionale di cherosene da una conduttura di proprietà della Nato. Veniva poi rivenduto in Italia. In Belgio è stato scoperto un traffico internazionale di cherosene. Questo veniva rubato da un oleodotto in Belgio di proprietà della Nato. L’indagine è stata condotta dai Finanzieri … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della N.A.T.O. ubicato in Belgio, è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso dell’esecuzione ...

Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte - Linkiesta.it

Un matrimonio impensabile, insomma, su cui il re gioca adesso a carte scoperte e che la stampa ha ribattezzato ... Secondo il copione di parenti serpenti (in Belgio avvalorato dall’imponente divisione ...

