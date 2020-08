Belen Rodriguez, lo sfogo social della mamma: parole contro Stefano de Martino? (Di sabato 1 agosto 2020) Belen Rodriguez e Stefano de Martino continuano a tenere alta l’attenzione del gossip: dalla fine del loro amore ai nuovi presunti flirt i due ex coniugi sono al centro dell’interesse comune. Ad essere nel mirino anche i loro famigliari che per una ragione o l’altra rivelano cosa pensano di tutta la situazione, o almeno così sembra. In queste ore la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo filosofico sulle persone, sulle bugie ma soprattutto su quelle verità non rivelate. Dalle parole della mamma della showgirl non si capisce se faccia riferimento all’ex genero, ma immediatamente i followers si sono ... Leggi su quotidianpost

dromano770 : RT @tempoweb: #BelenRodriguez esagera: tintarella e lato B Così affonda tutti - tempoweb : #BelenRodriguez esagera: tintarella e lato B Così affonda tutti - CronacaSocial : ?? Belen Rodriguez e Stefano De Martino: una rottura dolorosa per entrambi. VIDEO. LEGGI E GUARDA??… - infoitcultura : Belen Rodriguez, fine del flirt con Gianmaria Antinolfi: il nuovo pretendente è l'attore Michele Morrone - infoitcultura : Belen Rodriguez “molla” Antinolfi, c’è un altro: chi è Michele Morrone -