Belen Rodriguez è tornata in Italia, adesso in vacanza con il figlio e la sorella (Di sabato 1 agosto 2020) Belen Rodriguez torna in Italia, la sosta ad Amalfi insieme al figlio Santiago Belen Rodriguez è ritornata in Italia, in questo momento si trova nel cuore della costiera Amalfitana, ad Amalfi insieme al piccolo Santiago. Con loro durante le vacanze da sogno, in un luogo incantevole, c’è anche la sorella Cecilia Rodriguez. Le due si rilassano osservando il paesaggio assolutamente paradisiaco, tra un pranzo ed una cena da sogno. La cucina Campana è il top. Il trio si è fermato a La Torre della Limonaia, che potrebbe dare l’impressione di un hotel, in realtà è una vera e propria villa di lusso. Belen quest’estate non vuole rinunciare a nulla, ... Leggi su kontrokultura

gossipblogit : La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: 'Basta con questo 'amore mio!'' - IncontriClub : La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: 'Basta con questo 'amore mio!'' - zazoomblog : Belen Rodriguez hot su Instagram: lato B mozzafiato la FOTO SEXY in costume - #Belen #Rodriguez #Instagram:… - zazoomblog : Belen Rodriguez sua madre attacca Stefano De Martino: parole al veleno - #Belen #Rodriguez #madre #attacca - infoitcultura : Belen Rodriguez, i bikini più belli della sua estate -