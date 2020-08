Belen e Michele Morrone: chi è il nuovo corteggiatore? (Di sabato 1 agosto 2020) Archiviato, a quanto pare, il flirt con l’ imprenditore campano GianMaria Antinolfi, ecco che i bene informati raccontano di un corteggiamento serrato da parte di Michele Morrone Tra Belen e l’attore, classe 1990 ci sarebbe stato uno scambio di messaggi. Intanto la showgirl di sta godendo le vacanze con sua sorella Cecilia e il suo piccolo Santiago. Belen, controllata speciale dal web Tutto ciò che fa, cheArticolo completo: Belen e Michele Morrone: chi è il nuovo corteggiatore? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Belen Rodriguez, fine del flirt con Gianmaria Antinolfi: il nuovo pretendente è l'attore Michele Morrone - infoitcultura : Belen Rodriguez “molla” Antinolfi, c’è un altro: chi è Michele Morrone - infoitcultura : Belen Rodriguez e Michele Morrone: la showgirl argentina si sbilancia sui social - baldwvin : Nuovo flirt di Belén con Michele Morrone solo perché si solo scambiati dei commenti ah ok - infoitcultura : Belen Rodriguez e Michele Morrone, weekend di fuoco insieme: il gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Michele

Su Leggo.it le ultime novità. Belen, vacanza in barca con la sorella Cecilia e il figlio Santi. Poi la frecciatina a Stefano: «Parla del tradimento...». La showgirl argentina sta trascorrendo qualche ...Michele Morrone e Belen Rodriguez si starebbero sentendo in gran segreto. Dopo lo scambio di messaggi in segreto, ci sarà un incontro segreto. Michele Morrone e Belen Rodriguez si starebbero sentendo ...