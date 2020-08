Bartomeu: «Arthur ha mancato di rispetto ai compagni, Setien al Barcellona anche il prossimo anno» (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente del Barcellona Bartomeu ha rilasciato un’ampia intervista al quotidiano catalano Sport. Ha toccato vari punti. Innanzitutto il caso del brasiliano Arthur che, dopo l’ufficializzazione dello scambio con Pjanic, in pratica non ha più giocato. Poi, è andato in Brasile e non è più tornato. Bartomeu dice: Arthur ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions. E ovviamente ha mancato di rispetto anche al club. Ha deciso di tirarsi fuori. È ingiustificabile e incomprensibile. Eravamo d’accordo che avrebbe giocato fino alla fine della Champions. È un giocatore importante che ... Leggi su ilnapolista

MILANO - Da sogno a incubo il passo è breve, se si parla di Leo Messi. La suggestione di un suo futuro milanese, corroborata dalla scelta (per motivi fiscali) da parte di papà Jorge di prendere casa i ...

Inter, Lautaro Martinez al Barcellona Perché è difficile che ci vada

Il bellissimo gol di Lautaro Martinez contro il Napoli sarà stato apprezzato anche dal Barcellona, che continua ad averlo in cima agli obiettivi di mercato. In Catalogna, però, regna il caos e al mome ...

