Bari, nasce l'oasi dei ciclofattorini: tutela e assistenza (Di sabato 1 agosto 2020) Un'oasi per chi è in servizio permanente effettivo. Per chi non smette di pedalare nemmeno sotto la burrasca, sotto la neve o il solleone, né quando il vento raddoppia la fatica. Un'oasi per chi è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ivanscalfarotto : Domani, in Consiglio regionale a Bari, si vota l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettor… - LaGazzettaWeb : Bari, nasce l'oasi dei ciclofattorini: tutela e assistenza - TheMagicabula : Un #museo che racconta la storia del #cinema e insieme un #hub per l’industria dell’audiovisivo. #AFH #AFC… - solospettacolo : Cinema: nasce a Bari 'Apulia Film House' - SassiLive : CINEMA, NELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI NASCE “APULIA FILM HOUSE” -