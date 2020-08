Barcellona, Bartomeu attacca Arthur: “È stato irrispettoso. Al telefono mi ha detto…” (Di sabato 1 agosto 2020) Prosegue la telenovela Arthur in casa Barcellona: arrivano le parole del presidente dei catalani.LA VICENDAcaption id="attachment 998299" align="alignnone" width="1024" Arthur (getty images)/captionIl prossimo centrocampista della Juventus, Arthur, nei giorni scorsi non si è presentato al ritrovo dei blaugrana, evitando di conseguenza di sottoporsi al tampone di rito. Il brasiliano aveva deciso di restare in Brasile in attesa di iniziare l'avventura bianconera, gesto mal digerito dai vertici del BarcellonaLE PAROLE DI Bartomeucaption id="attachment 641607" align="alignnone" width="594" Bartomeu (Getty Images)/caption"Quello che Arthur ha fatto è irrispettoso nei confronti dei suoi coetanei e dei suoi compagni. ... Leggi su itasportpress

TUTTOJUVE_COM : Barcellona, il presidente Bartomeu: 'Arthur non è tornato dalle vacanze, atto inaccettabile' e grave mancanza di ri… - ItaSportPress : Barcellona, Bartomeu attacca Arthur: 'È stato irrispettoso. Al telefono mi ha detto...' - - napolista : Bartomeu: «Arthur ha mancato di rispetto ai compagni, Setien al Barcellona anche il prossimo anno» Il presidente d… - fabri_692 : RT @dimarsioss: CLAMOROSO: Inter-Messi tutto vero! Le dirigenze di barcellona e inter si sono incontrate questo giovedì e si è discusso di… - Alfa147_Bettega : RT @dimarsioss: CLAMOROSO: Inter-Messi tutto vero! Le dirigenze di barcellona e inter si sono incontrate questo giovedì e si è discusso di… -