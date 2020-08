Barbara D’Urso, nuovo taglio di capelli e niente trucco: la foto su Instagram è stupenda (Di sabato 1 agosto 2020) C’è poco da dire, quando si tratta di bravura e bellezza con Barbara D’Urso si va sempre sul sicuro. La conduttrice più iconica di Mediaset si sta godendo le sue meritatissime vacanze e sta allietando i suoi fan con scatti incantevoli, che la riprendono al naturale e sempre più bella. La D’Urso ha un fisico statuario che a 63 anni le permette di stregare Instagram con foto da sirena e ogni anno ci ricorda che non esiste un’età per sfoggiare il bikini: si può essere uno schianto in qualsiasi momento della propria vita. Ma non è tutto qui, perché se è vero che il suo corpo è straordinario, ciò che incanta è anche la naturalezza della conduttrice. Contrariamente a quanto siamo abituati a vedere in tv, durante le vacanze la D’Urso ... Leggi su dilei

IsolicaUmberto : @noitre32 Anche per guardare Barbara D'Urso - TrashCafoni : Live – Non è la D’Urso Rock’and rollo, i racconti di Patty Pravo - loveforlanaa : chiara ferragni e barbara d'urso valgono? - Talkin_Hawkin : @Color80Lol @everlong2404 E vabbè Barbara d'Urso è il Male - Color80Lol : @everlong2404 Concordo! Non fa ridere Aurora fa cagare e di lei come Belen non se ne può più..! Aggiungerei Barbara D’urso..! -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia