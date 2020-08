Barbara D’Urso irriconoscibile, i fan sono incantati dal nuovo look [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Barbara D’Urso continua a incantare i suoi fan. A 63 anni, la amatissima conduttrice televisiva può vantare un fisico da urlo, tonico e in perfetta forma. Un fisico che, certamente, non si vergogna a postare su Instagram, anzi. Nelle ultime settimane, complici le meravigliose spiagge nelle quali sta trascorrendo le sue vacanze, il feed social della donna è intasato da scatti da urlo. Il nuovo look di Barbara D’Urso Oltre a mostrare le sue forme fisiche che rasentano la perfezione e spiagge da urlo, Barbara D’Urso ha approfittato del suo popolare profilo Instagram per mostrare ai suoi follower il suo nuovo look. Si tratta di un taglio di capelli più corto rispetto a quello che la conduttrice è abituata a portare. Un ... Leggi su velvetgossip

