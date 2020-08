Barbara D’Urso, décolleté esplosivo e polemica: “Falsa” – FOTO (Di sabato 1 agosto 2020) Barbara D’Urso sempre più protagonista dei social: il suo décolleté su Instagram manda in visibilio i fan ma scoppia anche la polemica In vacanza dopo l’ennesima stagione televisiva da protagonista sulle reti Mediaset, Barbara D’Urso non manca di allietare i propri fan con FOTO e video delle sue ferie. I 63 anni sono portati divinamente, almeno a giudicare dalle immagini postate su Instagram. Fisico in perfetta forma e curve super per la conduttrice che non manca mai di far parlare di sé. Indicata come la star della tv più influente del decennio 2010-2019, la conduttrice napoletana ha mandato in visibilio i fan con uno scatto al naturale. Tuta indosso, con décolleté in bella vista, capelli disordinati, sorriso sul volto, in pochi hanno resistito dal ... Leggi su bloglive

IsolicaUmberto : @noitre32 Anche per guardare Barbara D'Urso - TrashCafoni : Live – Non è la D’Urso Rock’and rollo, i racconti di Patty Pravo - loveforlanaa : chiara ferragni e barbara d'urso valgono? - Talkin_Hawkin : @Color80Lol @everlong2404 E vabbè Barbara d'Urso è il Male - Color80Lol : @everlong2404 Concordo! Non fa ridere Aurora fa cagare e di lei come Belen non se ne può più..! Aggiungerei Barbara D’urso..! -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia