Balla coi lupi | il bufalo con la passione per gli Oreo tra gli animali del film

Durante le riprese di Balla coi lupi, nella scena in cui il bufalo rincorre l'indiano Ride Coi Denti, l'animale, in realtà, sta inseguendo il suo snack preferito. Furono usati moltissimi animali, veri e finti, durante le riprese di Balla coi lupi, molti dei quali vennero liberati al termine della produzione; nella scena in cui il bufalo rincorre l'indiano Ride Coi Denti, l'animale, in realtà, sta caricando un'enorme pila del suo snack preferito: i biscotti Oreo. Sempre per la scena dei bufali, vennero usati animali finti, fatti di carta, che avevano un aspetto estremamente realistico. Un passante ha chiamato la polizia durante le riprese e le forze dell'ordine si sono presentate con le pistole pronte ad arrestare ...

