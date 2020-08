Avevano giocato a tennis tra due terrazze, adesso Carola e Vittoria incontrano Federer: la sorpresa è speciale (Di sabato 1 agosto 2020) Lo scorso aprile la loro partita svoltasi tra le rispettive terrazze aveva sorpreso l’intero mondo del tennis, compreso l’account social ufficiale dell‘ATP Tour e Stefanos Tsitsipas, che aveva espresso il proprio apprezzamento per quella trovata. Carola e Vittoria, le due tenniste protagonista di quel video diventato virale in pieno lockdown, hanno ricevuto una clamorosa sorpresa da parte di Roger Federer, presentatosi a casa delle due ragazze a Finale Ligure per scambiare qualche colpo con le due ragazzine proprio su quelle ‘famose’ terrazze. “La loro reazione al mio arrivo non avrebbe potuto essere più carina e sorprendente – le parole di King Roger nel video diffuso da Barilla – ... Leggi su sportfair

