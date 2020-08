Avevano giocato a tennis sui tetti col lockdown, Federer sorprende le giovani tenniste italiane per uno spot: “Facciamo una partita?” (Di sabato 1 agosto 2020) Non potendosi allenare per via del lockdown, aveva improvvisato un allenamento sui tetti delle loro abitazioni. Il video di Carola e Vittoria, giovani tenniste dello stesso club di Finale Ligure e vicine di casa, aveva fatto il giro del mondo, tanto da essere condiviso dall’account ufficiale Atp (il circuito professionistico di tennis). Anche Roger Federer è rimasto colpito dal filmato così, insieme a Barilla di cui è ambassador, ha voluto fare una sorpresa alle due. Aspettandosi una normale intervista, Carola e Vittoria si sono viste spuntare alle spalle il loro idolo, che ha proposto loro uno scambio da “tetto a tetto”. Le due tenniste prenderanno parte a un campus estivo: “Ho parlato con Rafa Nadal“, ha rivelato ... Leggi su ilfattoquotidiano

