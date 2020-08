Atalanta, Marino: «Aspettiamo Ilicic a braccia aperte. Vogliamo giocare la Champions a Bergamo» (Di sabato 1 agosto 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match contro l’Inter Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match contro l’Inter. Champions A Bergamo – «È il grande sogno della famiglia Percassi, stiamo cercando di portare la Champions League a Bergamo. Questo è l’obiettivo» Ilicic – «Avevamo l’obiettivo di portarlo con noi a Lisbona ma purtroppo non sarà così. Josip sa che la squadra lo aspetta a braccia aperte, la città lo ama. Lui è un vero bergamasco e lo ... Leggi su calcionews24

