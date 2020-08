Atalanta-Inter, la reazione di Tramontana che esulta per il secondo posto (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) La reazione di Filippo Tramontana alla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nella trentottesima giornata di Serie A 2019/2020. Il telecronista di fede Interista si lascia andare con il 2-0 che permette ai nerazzurri di Milano di strappare il secondo posto, a solo un punto dalla Juventus campione d’Italia. Inter che ora dovrà affrontare l’appuntamento europeo contro il Getafe per un posto ai quarti di Europa League. Leggi su sportface

