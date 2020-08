Atalanta-Inter | dalle 20 | 45 la Diretta | Gasperini e Conte vogliono il 2Â° posto

Atalanta-Inter, dalle 20,45 la Diretta, Gasperini e Conte vogliono il 2° posto (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta ed Inter si sfidano questa sera per il secondo posto finale di classifica alle spalle dell'imprendibile Juventus. I bergamaschi vengono dalla vittoria di Parma, 1-2 il finale, e devono ... Leggi su leggo

Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - OptaPaolo : H2H - Atalanta vs Inter è la sfida tra il miglior attacco (Atalanta, 98 gol segnati) e la miglior difesa di questa… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorrieredelloSport-#Stadio ?? ?? #Agnelli: 'Voglio la #Champions' ?? '#Osimhen, blitz d… - Cuzaqq : Atalanta oder Inter? Neapel oder Lazio? - fcin1908it : Inter, Gagliardini vicino a un nuovo traguardo: con l'Atalanta può raggiungere quota 100 in nerazzurro -… -