Atalanta-Inter, che azione e che gol di Young: è 0-2 dopo 20′ (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Una grande Inter nei primi venti minuti di gioco. I ragazzi di Antonio Conte trovano la rete dello 0-2 con una grande uscita da dietro e poi un’azione che si sviluppa per tutto il campo con Ashley Young che sulla sinistra rientra sul destro e con un destro a giro Leggi su sportface

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - miciomannaro : Buona Inter fino ad ora....quello che mi fa paura è la pozione magica dell’Atalanta tra primo e secondo tempo #AtalantaInter - passione_inter : Atalanta-Inter, D'Ambrosio da record: è suo il gol più veloce della Serie A 2019/2020 - -