Atalanta-Inter 0-2, i milanesi conquistano il 2° posto (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta-Inter si sfidano nel match valido per l’ultima giornata della Serie A. Finisce 0-2 per gli ospiti, che conquistano il 2° posto Finisce 0-2 Atalanta-Inter, match valido per l’ultima giornata della Serie A. Grazie a questa vittoria, gli uomini di Conte conquistano il 2° posto alle spalle della Juventus. Bergamaschi terzi a pari punti con la Lazio. La partita Inter subito avanti. Cross di Young, Gollini e Gosens si scontrano, ne approfitta D’Ambrosio che di testa deposita in porta. Il portiere bergamasco si fa male nello scontro e pochi minuti dopo è costretto ad uscire per far spazio a Sportiello. L’Atalanta cerca subito il gol del pareggio, ma è ... Leggi su zon

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - ErLabi : RT @andreasarubbi: - Papà, com'è finito il campionato? - Il Milan ha vinto la classifica post lockdown. L'Inter, migliore difesa, ha preso… - officialmrken : RT @iambolar: #SerieA Results: Brescia 1-1 Sampdoria AC Milan 3-0 Cagliari Atalanta 0-2 Inter Juventus 1-3 Roma Napoli 3-1 Lazio -