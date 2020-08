Associazione Scarlatti: in concerto il Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena (Di sabato 1 agosto 2020) Associazione Scarlatti: Proseguono gli appuntamenti con “Musica sotto le stelle” a Villa Pignatelli. Ancora una serata per martedì 4 agosto con il Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena. La rassegna musicale all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli con i concerti della Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Associazione Scarlatti, i viaggi impossibili di Ciro Longobardi - rep_napoli : Associazione Scarlatti, i viaggi impossibili di Ciro Longobardi [di PAOLO POPOLI] [aggiornamento delle 19:39] - maxcerrito66 : Adesso Martedì 28 luglio, ore 19.00 con replica alle ore 21.00 negli splendidi Giardini di Villa Pignatelli per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Scarlatti Associazione Scarlatti, i viaggi impossibili di Ciro Longobardi La Repubblica Associazione Scarlatti, i viaggi impossibili di Ciro Longobardi

Lo ha intitolato “Viaggi impossibili”, pensando “alla nostra epoca che ci ha abituati a una capacità di spostamento senza precedenti con viaggi internazionali e perfino intercontinentali, diventati al ...

Stagione concertistica

“Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole”. Con queste parole Johann Wolfgang von Go ...

