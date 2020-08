Asili, garantita la riapertura a settembre (Di sabato 1 agosto 2020) La giunta comunale riassicura le famiglie torinesi sul futuro di Asili nidi e scuole materne, garantendo la regolare riapertura a settembre. Infatti, è stato approvato ieri dalla Conferenza unificata il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza. “Abbiamo – spiega l’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino – le necessarie prescrizioni di sicurezza che ci permettono di preparare in dettaglio la riapertura dei nidi e delle scuole dell’infanzia, organizzando gruppi/sezioni stabili e con un uso sapiente degli spazi”. “Vorrei rassicurare le famiglie – aggiunge l’assessora – che continueremo a lavorare tutto il mese di agosto per garantire la frequenza a tutti i nostri iscritti nei tempi consueti, ... Leggi su nuovasocieta

