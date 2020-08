Arteta: “Aubameyang? Sono sicuro che alla fine rinnoverà. Costruiamo la squadra intorno a lui” (Di sabato 1 agosto 2020) Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal ha parlato nel post partita dopo la vittoria della FA Cup ai danni del Chelsea. Queste le sue parole: “Aubameyang? Lui sa cosa penso di lui. Io voglio costruire la squadra attorno a lui, ma penso che voglia rimanere ed è solo questione di concludere l’affare. Questi momenti lo aiuteranno a capire e a credere che siamo sulla buona strada e lui è una grande parte di tutto ciò. È amato da tutti nel club, speriamo che possa continuare con noi. Rinnovo Penso che lo farà, sì.” Foto: twitter Arsenal L'articolo Arteta: “Aubameyang? Sono sicuro che alla fine rinnoverà. Costruiamo la squadra intorno a lui” ... Leggi su alfredopedulla

