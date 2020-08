Arriva Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano, il Molleggiato raccontato da Enrico Ruggeri (Di sabato 1 agosto 2020) L'appuntamento di Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano Arriva questa sera, sabato 1 agosto, in tv. Il format condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero a questo giro celebra la carriera e la vita del Molleggiato per antonomasia con tanti artisti che si impegneranno a rendere omaggio alle sue canzoni più belle, molte delle quali hanno inevitabilmente fatto breccia nella coscienza collettiva degli italiani. La puntata di Una Storia Da Cantare su Adriano Celentano inizierà alle 21:25 e andrà in onda su Rai 1 in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli. A dirigere gli artisti che interpreteranno i brani più famosi di Celentano ci ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Una Coronavirus, su Amazon arriva una sezione tutta dedicata alle mascherine Il Fatto Quotidiano Juve Women, Cherubini: 'Arriverà una calciatrice argentina, in Europa...'

Il responsabile del progetto Juventus Women Stefano Braghin parla a Juventus Tv dopo la premiazione per lo scudetto 2019/20 all'Allianz Stadium: "E' una grande ...

Pronta la fidejussione per l'iscrizione della Ternana. Teramo e Sicula a rischio

Dopo la già annunciata non iscrizione del Campodarsego, sono diverse le situazioni critiche in Lega Pro. Teramo e Sicula Leonzio difficilmente riusciranno a iscriversi entro il 5 agosto. Complicato il ...

