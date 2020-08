Arriva Instagram Shop, la sezione del social dedicata all’e-commerce (Di sabato 1 agosto 2020) Per acquistare più facilmente prodotti tramite Instagram il social network ha introdotto anche in Italia la sezione Shop. Instagram ha introdotto anche in Italia una funzionalità già sperimentata di recente negli Stati Uniti e in altri paesi. Il social network di proprietà di Facebook sta cercando da tempo di sfruttare i vantaggi dello scrolling verticale per suggerire articoli da acquistare. Grazie a un più efficiente sistema di comprensione dei gusti dell’utente, propone occasionalmente alcuni contenuti pertinenti in vendita attraverso altri canali esterni raggiungibili dalla piattaforma. Per raccogliere e ordinare meglio queste proposte è nato Instagram Shop, una ... Leggi su bloglive

GianlucaRussoSC : Arriva la versione estiva del format più seguito di Facebook che parla di denti, con un mood totalmente diverso, pi… - luca_vita : I risvegli che sembrano montagna (poi arriva il caldo a guastare tutto ??) #vitainvacanza #isoladelba… - LorenzAlbertini : Non è strada di chi parte e già vuole arrivare non la strada dei sicuri dei sicuri di riuscire non è fatta per chi… - avisnonantola : 5^ estemporanea di pittura 24-25-26 Luglio di pittura ' en Plein Air 2020' NONANTOLA. Opera di Romano Bertelli di… - ElizaViaggi : Un arrivederci a Luglio che se ne è andato a all’ Agosto che arriva... Bentornato Agosto bollente!???? @ Villa Brasi… -