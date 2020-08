Arisa, costume intero addio, sfoggia un bel bikini fan in delirio (FOTO) (Di sabato 1 agosto 2020) La FOTO hot in bikini di Arisa conquista tutti, i fan sono in delirio, altro che costume intero, le forme risaltano tutte Non manca mai di stupire Arisa e anche con uno scatto in bikini riesce a conquistare tutti. La cantante ha deciso di dare un calcio al costume intero e i fan impazziscono, tanti i complimenti che le piovono a pioggia sul social. Gli scatti della cantante continuano quindi a colpire e adesso protagonista è il fisico di Arisa, davvero sexy e scattante. Nel nuovo scatto indossa un costume particolarmente sexy. Il bikini mette in risalto la sua bellezza e le fa mostrare le sue forme. Quando aveva indossato il costume ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Arisa bellezza esplosiva in costume: “Si lo ammetto, ho fatto qualche ritocchino” -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa costume Arisa, costume intero addio, sfoggia un bel bikini fan in delirio (FOTO) Kontrokultura Arisa in bikini su Instagram mostra le curve: "oggi esco in costume"

Foto in costume per Arisa su Instagram, dov'è solita raccontare la sua vita e le sue giornate con quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue. La cantante ha infatti pubblicato un'immagin ...

Arisa, fisico esplosivo in costume: il dettaglio non sfugge ai fan, pioggia di like

Arisa, fisico esplosivo in costume: il dettaglio non sfugge ai fan e per la cantante arriva una pioggia di like e di commenti Arisa è certamente una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama ...

Foto in costume per Arisa su Instagram, dov'è solita raccontare la sua vita e le sue giornate con quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue. La cantante ha infatti pubblicato un'immagin ...Arisa, fisico esplosivo in costume: il dettaglio non sfugge ai fan e per la cantante arriva una pioggia di like e di commenti Arisa è certamente una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama ...