Aria inquinata in Pianura Padana: ozono oltre i limiti in Emilia-Romagna (Di sabato 1 agosto 2020) Ritorna a emergere il problema inquinamento del bacino dopo gli effetti ‘benefici’ del lockdown. In particolare in Emilia-Romagna è “critica” la situazione a causa dell’ozono estivo, con 15 stazioni di monitoraggio con valori oltre i limiti tollerati. A lanciare l’Sos è Legambiente E-R, secondo la quale con l’ondata di calore la situazione potrebbe anche peggiorare. L’associazione rileva che dopo il calo della concentrazione degli ossidi di azoto durante il periodo di lockdown, con la ripresa delle attività e degli spostamenti con mezzi privati tornano a salire le concentrazioni di ozono. Pur essendo meno noto dell’inquinamento invernale da polveri sottili, l’ozono rappresenta un ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Aria inquinata Caldo e afa almeno fino a sabato Smog, Arpa: «Attenzione all’ozono»

L’alta pressione di origine subtropicale che insiste sul Mediterraneo manterrà anche in Lombardia condizioni di tempo stabile, molto caldo e afoso fino a tutta la giornata di sabato 1 agosto. Lo rende ...

