Appendino o Taverna: una leadership al femminile per il M5S? (Di sabato 1 agosto 2020) Chiara Appendino o Paola Taverna potrebbero concorrere per la leadership del MoVimento 5 Stelle, oggi guidato da Crimi dopo le dimissioni di Di Maio. A parlarne oggi è il solitamente beninformato Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera: Solo dopo le urne, ci sarà spazio per i Cinque Stelle del futuro. ma alcuni punti sono già chiari. Davide Casaleggio preme per nuovi criteri di selezione e il4ottobre (compleanno del M5S) ha intenzione di dare il la al suo progetto. Beppe Grillo pare voler attendere gli sviluppi della situazione, mentre Di Maio è sempre più a suo agio nel ruolo di «regista» ed è difficile che torni in prima linea. Ecco allora, anche per contrastare l’idea di Alessandro Di Battista capo politico in ... Leggi su nextquotidiano

Una donna leader, un rimpasto sul tavolo e una guerra intestina da chiudere quanto prima: l’agosto del Movimento si preannuncia caldo. All’orizzonte ci sono questioni aperte e rimandate per mesi. Tutt ...

Regola dei due mandati in bilico: si pensa a una clausola

A Milano, al Villaggio Rousseau, si è svolta la kermesse di due giorni "Le Olimpiadi delle idee", a cui hanno partecipato Davide Casaleggio e tutti i big del MoVimento 5 Stelle, i ministri Luigi Di Ma ...

