Antonella Elia non trova il perdono | Tradimento da business a Temptation Island | Video (Di sabato 1 agosto 2020) Antonella Elia non trova il perdono neanche dopo essere intervenuta singolarmente al termine di Temptation Island. I fan del programma infatti, sono sempre più convinti che lei e Pietro Delle Piane abbiano architettato tutto per la popolarità. Un percorso fatto di offese, critiche ma soprattutto di un Tradimento da parte di Pietro che, ha baciato una single all’interno del villaggio dei fidanzati per fare un dispetto nei confronti della sua compagna. Una storia d’amore che già ai tempi del Grande Fratello Vip sembrava nascondere qualcosa di inspiegato. La loro esperienza a Temptation Island però, sembrava una vera e propria recita e a scagliarsi contro di lei e Pietro è nuovamente Karina ... Leggi su giornal

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - trash_italiano : Spero che Antonella Elia si prenda il tempo per fare la scelta più giusta. E con tempo intendo queste poche settima… - ale_mayer : RT @lucasofri: La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia - drya_fly : RT @ilpost: La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia -