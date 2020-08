Antonella Clerici ha un messaggio dalla sua casa nel bosco (Foto) (Di sabato 1 agosto 2020) Arriva l’estate, arrivano le vacanze e Antonella Clerici sa bene che in tanti purtroppo penseranno di abbandonare gli animali che fino a poco prima sembravano amare tanto. Con una Foto dalla sua casa nel bosco ha inviato a tutti il suo messaggio, quello di non abbandonarli. Uno scatto con il suo Pepper e magari tanta dolcezza bloccherà qualcuno dal commettere brutte azioni. Antonella Clerici adora gli animali, in modo particolare i cani. Adora la natura, la sua casa nel bosco è un vero angolo di paradiso, che sembra ci mostrerà in parte da settembre in poi nel suo nuovo programma Mezzogiorno è. Fa caldissimo in tutta Italia in questi giorni e la conduttrice ha ... Leggi su ultimenotizieflash

