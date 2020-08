Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito rifiuta il bacio di Genoveva (Di sabato 1 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: cosa ci racconta il video che andiamo a descrivere in questo articolo? Vediamo un colpo di scena, perché Genoveva, nel salotto di casa sua, sta per baciare Antonito! Tuttavia dopo un po’ il marito di Lolita si ritrae, dicendo che deve andarsene: che cosa sta succedendo? Precisiamo subito che la Salmeròn non è interessata ad Antonito: il tentativo di baciarlo fa parte del suo piano di rovinare lui e la sua ex cameriera (insieme agli altri abitanti di Acacias), perché non hanno aiutato Samuel. Come sempre l’ex prostituta è in combutta con il nuovo marito, il disonesto banchiere Alfredo Bryce. Anticipazioni spagnole Una Vita: Come si sono svolti i ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni spagnole Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcia, nuovo amore di Felipe, non è chi dice di essere... ComingSoon.it La Casa di Carta 5 ufficiale: Netflix annuncia la nuova stagione

Netflix ha annunciato l'arrivo ufficiale de La Casa di Carta Parte 5: la nuova stagione arriverà nel 2021 e ci saranno molte novità, a partire da due nuovi attori “Parte 5: il colpo giunge al termine ...

La Casa di Carta 5 sarà l’ultima stagione: Alex Pina svela cosa accadrà

Adesso è ufficiale: la quinta stagione de La Casa di Carta, il colosso internazionale targato Netflix, sarà l’ultima. A rivelarlo è stato lo showrunner della serie che intercettato dai microfoni di En ...

