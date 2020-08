Anticipazioni Il Segreto venerdì 7 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Sabato 7 agosto 2020 – Soledad in fin di vita: Tristan è disperato dato che sua sorella potrebbe morire, così affronta con coraggio la tempesta pur di arrivare in Paese dal dottore per farsi consegnare la cura. Pepa che si sente profondamente in colpa per le condizioni di Soledad affronta anche lei le condizioni avverse del meteo con il solo scopo di aiutare Tristan prima che possa accadere qualcosa di spiacevole. L'articolo Anticipazioni Il Segreto venerdì 7 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

