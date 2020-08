Anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 al 7 agosto 2020: il piano di Angustias (Di sabato 1 agosto 2020) Nelle puntate dal 3 al 7 agosto 2020 della soap opera spagnola Il Segreto vedremo Angustias pronta a tutto pur di mettere in pratica il suo folle piano. La donna sembra essere ricaduta in una nuova crisi e questa volta sembra che a farne le spese sarà proprio il piccolo Martin? Cosa farà Pepa per salvarlo? Anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 al 5 agosto 2020: Caos a Villa Montenegro Lunedì 3 agosto 2020 – La disfatta dei Castaneda: dopo le ultime minacce della Montengro, i Castaneda si vedono costretti ad abbandondare il Paese. L’anatema lanciato da Francisca sulla loro famiglia ha i suoi primi effetti. Però mentre Juan ormai ... Leggi su anticipazioni

zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 al 7 agosto 2020: il piano di Angustias - #Anticipazioni #Segreto #puntate - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2020: Francisca condanna Juan a morte... - #Segreto #Anticipazioni #luglio #202… - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 30 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 31 luglio 2020 -