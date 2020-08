Anna Foglietta: «La Mostra del cinema di Venezia? Vorrei fosse una festa» (Di sabato 1 agosto 2020) Anna Foglietta sfoglia la gallery Sarà la madrina della Mostra del cinema di Venezia, e presenterà le cerimonie di apertura e chiusura del primo evento culturale internazionale in presenza dopo la quarantena globale. Del resto, Anna Foglietta è abituata a farsi carico di situazioni spinose: attrice di teatro e di cinema, oggi sui grandi e piccoli schermi con la commedia D.N.A. – Decisamente non adatti e, presto, in Si vive una volta sola di ... Leggi su iodonna

AngelaVillani9 : RT @contessapina: @anna_foglietta Una donna eccezionale - AngelaVillani9 : RT @blue_lady58: @anna_foglietta Grande attrice e grande Donna di squisito buon gusto e classe ?? - AngelaVillani9 : RT @spirritta: @anna_foglietta La conferma che si può far ridere con intelligenza senza essere mai volgari - angelobaldassa5 : @anna_foglietta Beh ma pure tu sei parecchio brava?? una recitazione molto spontanea, sei una forza!!!! - Gianfr1962 : @anna_foglietta Tu sei brava come lei. ?????? -