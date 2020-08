ANGI, Piano per il Sud: rilancio all’insegna dell’innovazione (Di sabato 1 agosto 2020) Nel Documento di Economia e Finanza 2020-Programma Nazionale di Riforma presentato il 3 luglio scorso dal Governo viene riproposto Il ‘Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia’, già presentato dal Governo il14 febbraio 2020, pur elaborato in un altro contesto, che presenta tuttavia caratteristiche tali da renderlo uno strumento valido per guidare il necessario sforzo che dovrà essere prodotto già a partire dalle prossime settimane, nelle Regioni meridionali e nelle aree marginalizzate, per far ripartire il Paese. Le cinque missioni in cui si articola il Piano, già anticipate nella Nota di Aggiornamento al DEF 2019, risultano così articolate: Un Sud rivolto ai giovani: investire su tutta la filiera dell’istruzione, a partire dalla lotta alla povertà educativa minorile, per ... Leggi su romadailynews

romadailynews : #ANGI, Piano per il Sud: rilancio all’insegna dell’innovazione: Nel Documento di Economia e… -

Ultime Notizie dalla rete : ANGI Piano ANGI, Piano per il Sud: rilancio all'insegna dell'innovazione RomaDailyNews Come spendere i 200 miliardi del recovery fund: sviluppo, innovazione e trasformazione digitale

Come spendere i fondi del recovery fund? Il discorso non sarà solo come spenderli, ma anche come organizzare la struttura che dovrebbe decidere come allocare le risorse. Le vie in principio erano due: ...

Alle fonti della sostenibilità

Crea: il 10% delle donne in gravidanza in tutto il mondo soffre di problemi psichici. Pubblicato lo studio del Centro di ricerca alimenti e nutrizione (Crea) sul forte impatto delle condizioni mentali ...

Come spendere i fondi del recovery fund? Il discorso non sarà solo come spenderli, ma anche come organizzare la struttura che dovrebbe decidere come allocare le risorse. Le vie in principio erano due: ...Crea: il 10% delle donne in gravidanza in tutto il mondo soffre di problemi psichici. Pubblicato lo studio del Centro di ricerca alimenti e nutrizione (Crea) sul forte impatto delle condizioni mentali ...