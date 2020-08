Ancora sbarchi a Lampedusa, il sindaco invoca lo stato d'emergenza (Di sabato 1 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Non si arresta l'ondata di sbarchi a Lampedusa: altri 250 ne sono arrivati nelle ultime ore. Unasituazione sempre più difficile che preoccupa il sindaco TotòMartello, il quale – interpellato dall'Italpress – chiede al Governo un intervento immediato. “Non capisco perchè nel 2011, quando c'erano stati meno sbarchi di oggi, fu dichiarata l'emergenza, mentre oggi no – afferma il sindaco -. L'hotspot è pieno, dobbiamo aspettare la nave quarantena ma intanto è necessario che il centro venga allegerito”. Per il momento nella struttura di contrada Imbriacola sono ospitati 950 migranti, un numero dieci volte superiore rispetto a quanti ne potrebbe accogliere. Auguriamo che venga svuotato, è ... Leggi su liberoquotidiano

