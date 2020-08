Anche Ronn Moss al Magna Grecia Film Festival 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Il Magna Graecia Film Festival si prepara a entrare nel vivo e tra gli ospiti di questa nuova edizione spicca quello di un attore molto amato dal pubblico italiano. Il 2 agosto terrà in fatti una masterclass dedicata alla serialità televisiva, Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge di Beautiful, la soap che ha appena festeggiato 30 anni dalla messa in onda della prima puntata. L’attore a settembre girerà in Italia il suo prossimo Film Viaggio a sorpresa (Surpise Trip), una commedia brillante e romantica ambientata tra New York e la Puglia, che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua ... Leggi su ultimenotizieflash

