Anche la Germania ha i suoi negazionisti (altro che gilet arancioni): in 15mila a Berlino (Di sabato 1 agosto 2020) Migliaia di persone, senza mascherina e non a distanza di sicurezza, si sono radunate a Berlino, sul viale di Unter den Linden, per manifestare contro le misure di contenimento del coronavirus per il “giorno della libertà”. Secondo i media locali, sarebbero state circa in 15mila a contestare le misure prese dal governo. Una manifestazione molto partecipata, Anche se interrotta dalla polizia, a causa del mancato rispetto delle regole che stavano contestando.Top story: @BenjAlvarez1: 'As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extre… pic.twitter.com/i8y8EVWahM, see more https://t.co/lXcLBv9OCW— Abiodun Segun Fawole (@abiodunfawole) August 1, ... Leggi su huffingtonpost

