Ambra e Kikò, addio annunciato: Tina non c’entra nulla, nemmeno il gossip (Di sabato 1 agosto 2020) Nelle scorse ore, Ambra Lombardo, attraverso le pagine del magazine Nuovo, ha annunciato di aver troncato la relazione con Chicco Nalli, sempre che non arrivi una smentita dalla stessa professoressa, come già accaduto in passato. Eh sì, perché l’ex gieffina e l’hair stylisist, che in questi mesi hanno preso gusto a criticare la cronaca rosa, … L'articolo Ambra e Kikò, addio annunciato: Tina non c’entra nulla, nemmeno il gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati parla la prof e svela come stanno le cose - #Ambra #Lombardo #Nalli… - blogtivvu : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati, parla la prof e svela come stanno le cose - IsaeChia : #Gf16, come stanno le cose fra #AmbraLombardo e #KikòNalli? Le parole dell’ex gieffina #gf - zazoomblog : ‘Gf 16’ come stanno le cose fra Ambra Lombardo e Kikò Nalli? Le parole dell’ex gieffina - #stanno #Ambra #Lombardo… - ElisaDiGiacomo : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati, lei: ‘Sono stanca di aspettare’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Kikò