Altri 250 migranti sbarcati a Lampedusa. Il sindaco a Conte: «Non puoi far finta di niente» (Di sabato 1 agosto 2020) Una situazione oltre qualsiasi soglia di criticità. Ancora sbarchi a Lampedusa dove nella notte sono arrivate oltre 250 persone su diverse imbarcazioni. All’hotspot ci sono circa 950 persone su una capienza di 95 persone. Lampedusa, la situazione è drammatica «L’hotspot di Lampedusa sta scoppiandoۚ». Il sindaco Salvatore Martello non ce la fa più, non vede la luce in fondo al tunnel. «Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d’accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena». Un appello, quello lanciato dal primo cittadino attraverso l’Adnkronos , che la dice lunga sul dramma che l’isola sta vivendo. «La situazione è molto grave e non possiamo aspettare l’arrivo della ... Leggi su secoloditalia

AntonioDeCurt19 : RT @SecolodItalia1: Altri 250 migranti sbarcati a Lampedusa. Il sindaco a Conte: «Non puoi far finta di niente» - SecolodItalia1 : Altri 250 migranti sbarcati a Lampedusa. Il sindaco a Conte: «Non puoi far finta di niente» - AnnaMaritati : @fanpage Linea dura? E come no? Intanto, ne sono arrivati altri 250. ?? Per rimpatriare questa massa enorme di gente… - massimosab : RT @VIVALITALIA4: Schifosi papponi #CONTEDIMETTITI #lampedusani complici , per soldi, di questo #governo A Lampedusa sbarcano altri 250 m… - VIVALITALIA4 : Schifosi papponi #CONTEDIMETTITI #lampedusani complici , per soldi, di questo #governo A Lampedusa sbarcano altri… -