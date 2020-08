Alta velocità si cambia dall’1 agosto 2020: senza distanziamento, obbligo mascherina (Di sabato 1 agosto 2020) Novità per chi da oggi 1 agosto 2020 prenderà un treno ad Alta Velocità. Niente più distanziamento sui treni, questo significa che i posti saranno tutti occupati per cui ci si ritroverà a viaggiare con altre persone accanto. Le novità che partono dal primo agosto 2020 riguardano i treni Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e Italo; da oggi possono viaggiare al 100% dei posti. Le due aziende di trasporto fanno sapere che si sono realizzate le condizioni poste dal dpcm del 14 luglio. Il ministero dei Trasporti ha dato l’ok alla deroga, nonostante i timori del Comitato Tecnico Scientifico. Se ne riparlerà, pare, il 7 agosto 2020, quando si tornerà a fare ... Leggi su ultimenotizieflash

Agenzia_Ansa : Mit, ok deroga distanziamento su treni a lunga percorrenza. Non si possono usare sedili contrapposti senza 1 metro… - Agenzia_Ansa : #Treni ad alta velocità al 100% dei posti. Comitato tecnico scientifico del governo: ''Molto preoccupati, decisione… - msgelmini : Ponte sullo Stretto e Alta velocità in Sicilia sono grandi opere non più rinviabili. Oggi a #Messina il popolo del… - nenanavi : RT @Agenzia_Ansa: #Treni ad alta velocità al 100% dei posti. Comitato tecnico scientifico del governo: ''Molto preoccupati, decisione presa… - 16_opamp : RT @Daniele_Manca: #preoccupante Treni, stop al distanziamento: da oggi l'alta velocità viaggia al 100% dei posti Capienza piena per Frecci… -

