Allerta Meteo Veneto | calo delle temperature e forti temporali nei prossimi giorni

Il Meteo regionale segnala già dalla giornata di oggi la possibilità di un progressivo sviluppo di nuvolosità cumuliforme che dalla zona montana del Veneto potrà portarsi anche sulla pianura. Con esso, fino a martedì sarà possibile che si registri tempo instabile con fasi di precipitazione, a carattere prevalente di rovescio o temporale, su Prealpi e Alpi per proseguire anche sulle aree della pianura con possibili fenomeni localmente intensi. Considerati i fenomeni Meteorologici previsti sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha fissato, dalle 18 di questa sera alle 14.00 di martedì, la fase di "Attenzione" per criticità idrogeologica nei bacini idrografici della Regione.

