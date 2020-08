Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: forte maltempo, sarà una Domenica di violenti temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] (Di sabato 1 agosto 2020) Allerta Meteo – L’avvicinamento di una perturbazione Nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad interessare l’Italia apportando un intenso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, generalmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

