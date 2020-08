Allerta Meteo Lombardia: forti temporali e rischio idrogeologico, attivato il monitoraggio di Seveso e Lambro (Di sabato 1 agosto 2020) Il Centro Funzionale monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo “arancione” (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di domenica 2 agosto e fino alla notte di lunedì 3 agosto. Il Comune di Milano attiverà il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar. Saranno Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici per graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

