Allerta caldo, bollino 'rosso' in 14 città italiane (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - bollino 'rosso', e, quindi, massimo livello di Allerta, per il caldo in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Quello in corso, come emerge dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, è uno dei weekend più torridi dell'anno, con temperature intorno ai 40 gradi in diverse città. Picchi fino a 45 gradi in Sardegna La morsa dell'afa, in particolare, non si allenta sulla Sardegna, dove la Protezione civile ha, nelle scorse ore, diffuso una nuova Allerta per temperature elevate: in questi primi due giorni di agosto, si supereranno ancora i 40 gradi, con picchi di 44-45, soprattutto nella ... Leggi su agi

