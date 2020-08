Allarme sindacati per la ‘Notte rosa’: “Treni strapieni, caos stazioni, no mascherine: c’è rischio contagi” (Di sabato 1 agosto 2020) BOLOGNA – La notte rosa della Riviera, diventata Pink week (3-9 agosto), “allarma e preoccupa” i sindacati dei trasporti dell’Emilia-Romagna per la prospettiva di treni strapieni, passeggeri senza mascherine, “gestione approssimativa” dei flussi. E “senza misure specifiche di gestione dei flussi, le stazioni ferroviarie sono i primi luoghi potenzialmente ad alto rischio che possono esporre” passeggeri e lavoratori “a un possibile contagio”, avvertono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Fast, Orsa, Uiltrasporti, Ugl ferrovieri. Che dunque sollecitano “un atto di responsabilità delle Prefetture e della Regione Emilia-Romagna con scelte organiche e straordinarie, adeguate allo scenario che si presenterà, affinché vengano adottate le massime misure per limitare il diffondersi del contagio e del panico, nell’interesse dei lavoratori e dei passeggeri coinvolti”. Leggi su dire

La denuncia del Pd lombardo: «Ci sono solamente 200 mila dosi. Non sono sufficienti per rispondere nemmeno alle esigenze primarie». Rischia di essere un autunno davvero caldo quello della Lombardia do ...

Treni sovraffollati nei week end, passeggeri senza mascherine, gestione approssimativa dei flussi. In vista della “Settimana Rosa” i sindacati dei lavoratori del trasporto lanciano l'allarme. E chiedo ...

