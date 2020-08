Alfredo Pedullà passa alla Gazzetta dello Sport: resterà ospite di Sportitalia (Di sabato 1 agosto 2020) Alfredo Pedullà passa alla Gazzetta dello Sport dopo l’accordo voluto dal nuovo direttore della rosea Stefano Barigelli. Il noto esperto di mercato di Sportitalia resterà ospite fisso per quanto riguarda le trasmissioni della tv dello Sport diretta da Michele Criscitiello e a questo ruolo affiancherà quello di firma prestigiosa per il noto quotidiano. Il giornalista calabrese ha commentato sui social la notizia: “Ho firmato per la Gazzetta. Per me è un onore, ringrazio il direttore Barigelli e chi ha voluto darmi questa opportunità. Da lunedì naturalmente ci vedremo tutte le sere su Sportitalia. No stop”. Leggi su sportface

